23. Uluslararası Adana Film Festivali'ne doğru

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali'nin 19-25 Eylül tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yaptığı yazılı açıklamada, festivali bu yıl 23. kez gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Festivalin 1969 yılından bugüne Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlendiğini hatırlatan Sözlü, şöyle devam etti:

"İlk kez 1969 yılında belediyemiz tarafından düzenlenen ve bu yıl 19-25 Eylül tarihlerinde yapacağımız, Türk sineması için oldukça önemli bir etkinlik ve destek olan Uluslararası Adana Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da sanat vasıtasıyla tüm dünya ile kucaklaşmayı hedefliyor. Türkiye'nin en köklü festivallerinden birine ev sahipliği yapıyoruz. Buna sahip olma onurunu, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerle yaşatıyoruz. 2016 yılında da kendini yenileyen ve sanatçının yanında duran bir festival olarak emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Açıklama, bu yıl düzenlenecek festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması, "Adana" konulu senaryo yarışması kapsamında Altın Koza heykelleri ve para ödüllerinin verileceği belirtildi.

Festivalde ayrıca, dünya sineması seçkileri, galalar, söyleşiler, atölyeler, konserler ve "Türk Film Pazarı" gibi etkinliklerin de düzenleneceği ifade edildi.