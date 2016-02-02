Adana Demirspor'da imza günü

ADANA (AA) - PTT 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un futbolcuları Joseph Attamah, Burak Çalık ve Şenol Can, taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.
Kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan Adana DemirStore mağazasında düzenlenen imza gününe, Attamah, Burak Çalık ve Şenol Can katıldı.
Futbolcular, taraftarların forma, kaşkol ve çeşitli ürünlerini imzaladı, birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.
Taraftarlar ise Adana Demirsporlu futbolculara formalarını imzalatabilmek için alışveriş merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu.