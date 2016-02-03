Adana'da ABD'ye ait İHA düştü

ADANA (AA) - Adana'da, ABD'ye ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düştüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Havva Üssü'nden kalkan bir İHA, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir tarlaya düştü.

İHA'nın düşmesinin ardından ABD'li yetkililer, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanığı Mehmet Bayram, gece saatlerinde ışığı yanıp sönen bir cismin araziye düştüğünü belirterek, "Sonra patlama sesi duydum. Polisler olay yerine geldi. ABD'li yetkililer de buraya gelerek inceleme yaptı" diye konuştu.

İncirlik Havva Üssü'ndeki görevliler düşen İHA'nın ABD'ye ait olduğunu doğruladı.