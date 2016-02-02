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Adana'da çiftlik bekçisinin öldürülmesi

Adana'da çiftlik bekçisinin öldürülmesi
Adana'da çiftlik bekçisinin öldürülmesi
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- Bekçinin elleri bağlı ölü bulunmasıyla ilgili çiftliğin eski bekçisi cinayet zanlısı olarak yakalandı - Zanlının, ifadesinde, bir kısım alacağının ödenmediğini, çiftlikteki kasadan para almak için geldiğinde maktulün kendisine bıçakla saldırması sonucu cinayeti işlediğini söylediği iddia edildi

ADANA (AA) - Adana'da bir çiftlik bekçisinin elleri bağlı ölü bulunmasıyla ilgili çiftliğin eski bekçisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Havutlu Mahallesi'nde dün çiftlik bekçisi Yusuf Bolat'ın (61) öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında ifadesini aldığı çiftlik sahibi S.A'nın verdiği bilgiler doğrultusunda eski bekçi Raşhat K'yı (47) aramaya başladı.
Raşhat K'nın maaşına karşılık S.A'dan bir miktar para aldığı, ancak daha fazla alacağı olduğunu söylediği ve olumsuz yanıt alması üzerine çiftlik sahibini tehdit ettiği öne sürüldü.
Ekipler, zanlı Raşhat K'nın olaydan önce eşi ile çocuklarından bazılarını memleketi Bingöl'e gönderdiğini ve olaydan sonra evli kızının evine giderek kanlı kıyafetlerini değiştirdiğini tespit etti.
Zanlının memleketine gidebileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, yolda denetimler gerçekleştirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı Raşhat K'nın ifadesinde, "Çiftlik sahibinin, 5 bin 200 lira alacağını vermediğini, çiftlikteki çelik kasadan para almak için geldiğinde bekçi Yusuf Bolat'ın kendisini engellemeye çalıştığını, Bolat'ın kendisini elinden bıçakla yaralaması üzerine satırla onun başına vurduğunu daha sonra ellerini bağlayıp portakal bahçesine bıraktığını, para kasasını açamayınca çiftlik sahibinin kamyonetini ateşe verip olay yerinden kaçtığını söylediği" iddia edildi.
- Zanlı, pişman olduğunu söyledi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Basın mensuplarının soruları üzerine olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Havutlu Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan işçilerden biri dün sabah işe geldiğinde park halindeki kamyoneti yanmış bulmuştu. Çiftlik bekçisi Yusuf Bolat'ı arayan işçi, çelik para kasasının bulunduğu odanın kapısının kırıldığını fark etti. Yerde parçalanmış cep telefona rastlayan ve çiftlik binasının arkasındaki portakal bahçesinde bekçi Bolat'ı elleri bağlı öldürülmüş bulan işçi, durumu polise bildirmişti.


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