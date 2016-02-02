Adana'da dolandırıcılık iddiası

ADANA (AA) - Adana'da iki kişi, yolda kamyonetlerine aldıkları üç kadının kendilerini oyalayıp, araçtaki 11 bin lirayı alarak kaçtıkları iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 27 VH 425 plakalı kamyonetle seyreden Cihangir T. ile arkadaşı Musa E, Seyhan ilçesi yakınlarında yol kenarında otostop çeken 3 kadını araçlarını aldı. Cihangir T. ve Musa E. ile sohbet eden kadınlar, bir süre gittikten sonra yolda indi.

Kadınların indikten sonra başka bir araca bindiklerini gören iki kişi, araçtaki 11 bin 100 liranın kadınlar tarafından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması çalışma başlattı.