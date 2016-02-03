Adana'da polis otomobili devrildi: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde şüphe üzerine bir aracı takip eden polis otomobilinin devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu Yılankale Kavşağı yakınında şüphe üzerine bir aracı takip eden Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Aziz Gündüz'ün (42) kullandığı 01 L 2691 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Yol kenarındaki telefon direğine çarpan otomobildeki komiser Uğur Kaya (27) ile sürücü Aziz Gündüz yaralandı.
Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız, hastaneye gelerek polislerin durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.