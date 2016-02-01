Adana'da silahlı çatışmada 1 kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da PKK terör örgütü üyeleriyle polis arasında çıkan silahlı çatışmada göğsünden vurulan Murat Daşkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Daşkan'ın eyleme ya da çatışmaya katılanlar arasında olup olmadığı ve kim tarafından vurulduğu polis tarafından araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre PKK sempatizanları, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir aracı yakarak yasa dışı gösteri yaptı. Yolu kapatan eylemcilere polis TOMA ve zırhlı araçlarla müdahale etti.

Bu sırada bazı evlerin damlarından polise uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 19 yaşındaki Murat Daşkan göğsünden vurularak yere yığıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Daşkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daşkan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Murat Daşkan'ın eyleme ya da çatışmaya katılanlar arasında olup olmadığı ve kim tarafından vurulduğu polis tarafından araştırılıyor.