Adana'da terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da yasa dışı gösterilere katıldıkları öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü yöneticilerinin sosyal paylaşım siteleri, yazılı ve görsel medya üzerinden yaptıkları eylem çağrıları doğrultusunda gerçekleştirilen yasa dışı gösterilere katılan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, merkez Seyhan ilçesinde tespit ettiği çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 18 yaşından küçük 7 kişinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde ve çevrede yapılan aramalarda, çeşitli markalarda silah ve mermiler ile dijital malzemeler, havai fişek, el yapımı patlayıcılar, bol miktarda çivi ve molotofkokteyli hazırlamak için kullanılan 100 şişe ele geçirildi.