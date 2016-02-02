Adana'daki silahlı çatışma

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK üyeleriyle polis arasında çıkan silahlı çatışmada vurularak yaşamını yitiren kişinin cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde dün yasa dışı gösteri düzenleyen terör örgütü PKK üyeleriyle polis arasında çıkan silahlı çatışmada göğsünden vurularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Murat Daşkan'ın Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

Daşkan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Mersin'in Akdeniz Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.

Murat Daşkan'ın eyleme ya da çatışmaya katılanlar arasında olup olmadığı, kim tarafından vurulduğu polis tarafından araştırılıyor.



Adana'da dün Dağlıoğlu Mahallesi'nde terör örgütü PKK sempatizanları, bir aracı yakıp, yolu kapatmış, bunun üzerine polis TOMA ve zırhlı araçlarla gruba müdahale etmişti. Bu sırada bazı evlerin damlarından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, polisin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıkmıştı. Çatışmada 19 yaşındaki Murat Daşkan göğsünden vurularak yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

