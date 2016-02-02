CHP Milletvekili Tümer'den AA'ya ziyaret

ADANA (AA) - CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Tümer, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve hastanede tedavisi devam eden AA muhabiri Abdulgafur Kılıç'a acil şifa dilediğini belirtti.

Adana için muhalefet milletvekili olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Tümer, kentin menfaatine olan her konuda işbirliğine ve desteğe hazır olduğunu kaydetti.

Başmuhabir İsmail İçer'de Anadolu Ajansı'nın faaliyetleri hakkında Tümer'e bilgi verdi.