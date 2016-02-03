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Kuyumcular umudunu 14 Şubat'a bağladı

Kuyumcular umudunu 14 Şubat'a bağladı
Kuyumcular umudunu 14 Şubat'a bağladı
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- Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle işleri durma noktasına gelen kuyumcu esnafı, umudunu 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bağladı - Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: "14 Şubat'ın pazar gününe denk gelmesi ümidimizi artırıyor"

ADANA (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle işleri durma noktasına gelen kuyumcu esnafı, umudunu 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bağladı.

Adana Kuyumcular Odası Oğuz Başman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım uzmanlarının altının onsunun bin doların altına ineceği beklentisinin gerçekleşmediği, aksine altın fiyatlarının daha da yukarı çıktığını söyledi.

Altın fiyatlarındaki artışı bölge ve dünyada yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal ve toplumsal olaylara bağlayan Başman, "Ülkemizde döviz fiyatlarının, özellikle doların ciddi yükselişi, altın fiyatlarını tetikleyen en büyük faktör oldu. 108-110-112 liralara kadar çıkan altının gramı şu sıralar 106-107 lira seviyelerinde. Halkımızın, altın fiyatlarının düşeceği beklentisi maalesef gerçekleşmedi. Bu da ticari anlamda ciddi daralmalar yaşamamıza neden oluyor. Hediye sektörü olmamız ve olmasa da olur bir ürün satmamız, sıkıntımızı daha da artırıyor" diye konuştu.

- 14 Şubat beklentisi

14 Şubat Sevgililer Günü'nün özellikle kuyumcu esnafı için önemli bir gün olduğunu dile getiren Başman, "14 Şubat'tan beklentimiz büyük. Son 10-15 yıldır Türkiye'de Sevgililer Günü, hediye sektöründe yer alan bütün esnafın heyecanla beklediği bir gün. O gün, bu konudaki ticaretimiz büyük boyutlara ulaşmakta ve doyurucu bir ticaret yapmaktayız. Ancak geçen yıl 14 Şubat, bizim için çok iyi geçmedi. Bu yılki 14 Şubat'ın daha iyi olmasını bekliyoruz. Umarım geçen yılki kadar sakin geçmez. Kuvvetli bir alım satım yaşarız. 14 Şubat'ın pazar gününe geliyor olması ümidimizi artırıyor. Pazar günü Adana'da 550 vitrinimiz, binlerce çeşidimiz, yüzlerce modelimizle Adanalıların hizmetinde olacağız. 14 Şubat'tan yılbaşından, Anneler Günü'nden, bayramlardan daha fazla ticari beklentimiz var" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu Uğur Şen ise altın fiyatlarının yüksek olması ve düğün sezonu olmaması nedeniyle işlerin durgun seyrettiğini ifade ederek, "14 Şubat'tan beklentimiz yüksek. Ama geçmiş senelerde yaşadığımız hareketliliği yaşayacağımızı sanmıyorum. Yine de beklentimiz var. Umarım iyi olacak" değerlendirmesini yaptı.


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