Şimdi de "Umre" vaadi ile dolandırıyorlar

ADANA (AA) - Son yıllarda bir çok yöntemle insanları mağdur eden telefon dolandırıcılarının, cep telefonlarına gönderdikleri "Umre Seyahati ve Dini Ürünler Seti Kazandınız" mesajıyla vatandaşları dolandırmaya çalıştığı öğrenildi.

Kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtan ve insanları dolandıran telefon dolandırıcıları, her geçen gün yeni bir yöntem geliştiriyor. Son olarak dolandırıcılar, bazı kişilerin cep telefonlarına "Numaraya tanımlanan 2 kişilik 6 bin lira değerinde Umre seyahati ve her eve dini ürünler seti kargodan alınmadığı taktirde iade edilecektir" mesajı gönderiyor.

Mesajda belirtilen numarayı arayan vatandaşlara, iki kişilik Umre seyahati ve dini ürünler seti kazandığını söyleyen dolandırıcılar, çekilişi 400 iş adamının finanse ettiğini ileri sürüyor. Vatandaşlardan umre biletlerinin dini ürünler seti içinde olduğunu ve bu seti yaklaşık 100 lira ödeyerek PTT şubelerinden alabileceklerini belirten dolandırıcılar, setin içerisinde seccade, sırlı dualar kitabı, misvak ve Kabe kokusu gibi hediyelerinin olduğunu söylüyorlar.

Dolandırıcıların her geçen gün yeni yöntemler geliştirdiğini belirten uzmanlar, vatandaşlara bu tür mesaj ve aramalara itibar etmemelerini ve durumu polise bildirmelerini önerdi.