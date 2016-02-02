Adıyaman'da kuaförlere denetim

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri, kuaförleri ve güzellik salonlarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bayan kuaförü ve güzellik merkezlerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde çalışanların ve iş yerlerinin temizliğini inceledi ve şartlara uymayan kuaför ve güzellik merkezlerine eksikliklerini gidermeleri konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

Eksikliklerini gidermeyen iş yerleri hakkında da gerekli işlemlerin yapılacağı açıklandı.