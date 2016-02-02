Adıyaman'da sulama projesi

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Çelikhan ilçesine tarımsal sulamada kullanılmak üzere gölet yapılacağını bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşiltepe köyüne yapılacak göletin bölge ekonomisi için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Yeşiltepe köyünde gölet yapılması için her türlü hazırlığın yapıldığını aktaran Aydın, gölet ihalesinin 25 Şubat'ta yapılacağını dile getirdi.

Yeşiltepe Köyü Muhtarı Abuzer Orak ise projenin hayata geçmesi için emek veren herkese teşekkür etti.

Yeşiltepe köyü sınırlarında yapılacak bu göletin, Yağızatlı ve İnciri köylerinin tarım arazilerini sulayacağı öğrenildi.

