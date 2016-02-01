TBMM Başkanvekili Aydın:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Yeni anayasa bu milletin büyük bir özlemi ve hedefidir" dedi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu çağda, darbe anayasasıyla yönetilemeyeceğini söyledi.

Mevcut anayasanın 113 maddesinin değiştiğini anımsatan Aydın, "Bu anayasa ruhu itibariyle darbe kokuyor. Dolayısıyla yeni anayasa bu milletin büyük bir özlemi ve hedefidir. Mevcut anayasa, vesayetçi mantığını hala özünde barındırıyor. Bu mantığın bir defa ele alınması gerekiyor. Tamamen millete ait, kapsayıcı, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacımızın olduğunu herkes çok iyi biliyor" diye konuştu.

Yeni bir anayasaya bir an önce ulaşılması gerektiğinin altını çizen Aydın, tüm siyasi partilerden halka verdikleri taahhütlerin gereğini yerine getirmelerini beklediklerini dile getirdi.

Aydın, bu anayasayla devam edilemeyeceğinin bilindiğini vurguladı.

Ön yargıların bir tarafa bırakılmasını isteyen Aydın, "Her konu demokratik bir platformda tartışılmalıdır. Başkanlık, yarı başkanlık sistemini ve tüm modelleri ülkenin yararına olacak şekilde konuşulmalıdır" ifadesini kullandı.

- Başkanlık sistemi

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak, tam demokrasiyi sağlayacak ve daha etkili kararların verilebileceği sisteme ihtiyaç olduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Başkanlık modelinin tartışılması gerektiği kanaatindeyim. Millete gidelim. Sonuçta demokrasilerde egemenliğin kayıtsız ve şartsız olduğu yerdir. Dolayısıyla 'millet ne derse odur' diyorsak, korkmayalım. Korkmadan, çekinmeden bunu milletin önüne götürelim. Meclis'te gündeme getirecek çoğunluğu sağlayalım, millete havale edelim. Bu millete güvenmiyor muyuz. Bu millete inanmıyor muyuz. Eğer gücü milletten alıyorsak, demokrasilerin kaynağı milli irade ise milli iradeye güvenelim. Biz belli bir noktaya getirelim, olgunlaştıralım, tartışalım ve milletin huzuruna gidelim. 'Millet ne diyorsa başla göz üstüne' diyelim. Kararlarına hep birlikte saygı duyalım."

- Rus uçağının hava ihlali

Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesine ilişkin Aydın, bu konuda herkesin kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce "Rusya uçağı vuruldu" diyenlerin şimdi 'neden vurmadınız' diye çıkış yaptığını aktaran Aydın, milli meselelerde herkesin ortak tavır göstermesi gerektiğinin altını çizdi. TBMM Başkanvekili Aydın, "Türkiye'nin hava sahası ihlal ediliyorsa herkesin kenetlenmesi gerekiyor. Rusya provakasyonlarına devam ediyor. Şu anda ihlal edilen sadece Türkiye'nin hava sahası değildir. NATO tarafından da bu dile getirildi. Rusya'nın Türkiye'nin sabrını taşırmaması lazım. Bu sabır taşarsa Türkiye egemen bir güçtür ve uluslararası angajman kuralları gereği ne gerekiyorsa onu yapacaktır" değerlendirmesini yaptı.