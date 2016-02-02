AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde Eber Gölünde kamış hasadı başladı.



Eber Gölü civarında yaşayan köylüler, erken saatlerde salları ile göle açılarak kamış biçiyor. Sıcaklığın sıfırın altında olması nedeniyle öğle saatlerinde yeniden kıyıya dönen köylüler, topladıkları kamışları ihraç edilecek hale getiriyor.



Her yıl yaklaşık 40 tır dolusu kamışı Avrupa ülkelerine ihraç ederek geçimlerini sağlayan köylülerin, büyük emekle topladığı kamışların taban fiyatı bu yıl 140 kuruş olarak belirlendi.



Kamış ihracatçısı Rasih Akkuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün buz tutmuş olmasının çalışan işçilerin işini zorlaştırdığını söyledi.

İhraç edilen kamışların buz tabakalarından ayrıştırılıp toplanmasının son yıllara göre çok zor olduğunu belirten Akkuzu, soğuk havanında etkisiyle kamışların ideal sertliğe ulaştığını ve toplanıp kurumaya bırakılması için bu ayların en uygun ay olduğunu kaydetti.

Akkuzu, çok sayıda köylünün kamışların ideal ölçüye gelip toplanmaya başladığı başladığı Şubat ve Haziran ayları arasında Eber Gölü'nden kamış toplayarak geçimlerini sağladığını sözlerine ekledi.

