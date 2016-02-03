Ağrı'da Suriyeli ailelere esnaf sahip çıktı

AĞRI (AA) - ORHAN GÜNGÖR - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan ve zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Ağrı'daki Suriyeli ailelere kent esnafı destek oluyor.

Beşşar Esed'e bağlı rejim güçlerinin saldırılarından kaçarak kente sığınan Suriyeli sığınmacılara Ağrı Valiliği ve esnaf sahip çıktı. Hava sıcaklığını sıfırın altında 25 dereceye düşmesiyle zor durumda kalan Suriyeli aileler, hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunuyor. Zor koşullar altında yaşam savaşı veren Suriyeli aileler için bir araya gelen Ağrı esnafı, Suriyelileri kaldıkları yerlerde ziyaret ederek, önce ihtiyaçlarını tespit ediyor sonra da gıda, battaniye, yakacak gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Ağrı'ya sığınan Abdülhadi Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'ya ailesi ile bir hafta önce geldiğini belirtti.

- "Türkiye devleti bize yardım ediyor"

Havaların çok soğuk olduğunu ve zor şartlarda yaşamaya çalıştıklarını dile getiren Mustafa, "Burası çok soğuk ve kar var, hasta oluyoruz. Türkiye devleti bize yardım ediyor. Bize ekmek, kömür, para ve kira veriyorlar. Evde 18 kişi yaşıyoruz. Destek geliyor ama ihtiyaçlarımız çok fazla. Buranın esnafı çok iyi. Önce Allah'ın sonra Türkiye devletinin ve daha sonra hayırseverler esnafın desteğiyle hayatta kalıyoruz" diye konuştu.



Suriyeli Kamal Hadur (48) ise yaklaşık bir yıl önce savaştan kaçıp çocuklarıyla Ağrı'ya sığındıklarını söyledi.

Türkiye devletinin ve Ağrılı hayırseverlerin kendilerine yardım ettiklerini anlatan Hadur, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye gelen Suriyelilere çok yardım ediyor. Erdoğan başımızın üstündedir, kendisine çok teşekkür ediyorum. Türkiye devleti çok iyidir" dedi.

- "İmkanı olan herkes yardım etmeli"

Ağrılı esnaf İsmail Canşi, bu tür yardıma muhtaç, mağdur insanlara yardım etmenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

Savaştan kaçıp Türkiye'ye, illerine sığınan ailelere Ağrılılar olarak destek olduklarını dile getiren Canşi, "Esnaf ve halk olarak elinden bir şey gelen, maddi durumu iyi olan insanların bu tür insanlara yardım etmesi lazım. Bu hepimizin görevidir" dedi.

Cansi, Suriyeli ailelerin en büyük destekçisinin devlet olduğunu, kendilerinin ise buna katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek,

"Ağrılı esnaf arkadaşlarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Gıda, yakacak ve battaniye gibi yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Kızılay da ailelerin yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Herkesin elinden geleni yapması lazım. Bugün bir aileyi ziyaret ettik, harabe bir evde kalıyorlar. Bu nedenle ihtiyaçları çok fazla. Esnaf arkadaşlara çağrıda bulunuyorum bu aileye sürekli yardım edelim. Elinden gelen yardımları yapan herkesten Allah razı olsun."

Esnaf Yunus Kızılaslan ise Suriyeli aileleri gördüğünde çok üzüldüğünü belirterek, "Ağrılı kardeşlerimize sesleniyorum. Allah rızası için yardım etsinler. Devletimiz yardım ediyor ama bizim de esnaf olarak katkıda bulunmamız lazım. Suriyeli aileler, devletimizin ve esnaf kardeşlerimizin sayesinde ayaktalar" dedi.