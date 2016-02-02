Aksaray'dan Bayırbucak Türkmenlerine Yardım

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, Aksaray Sivil Toplum Platformu'nca temin edilen 1 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye'deki Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Ortaköy Kaymakamı Mustafa Can, Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, toplanılan yardımlarda bir nebze de olsa katkılarının bulunmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Yardımların toplanmasında emeği geçen yöre halkına teşekkür eden Can, "Halkımızın inşallah bu yardımları boşa çıkmayacaktır. Bu yardımların toplanılmasında vesile olan Aksaray Sivil Toplum Platformu'na da teşekkür ediyorum" dedi.

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu İcra Kurulu Üyesi ve İHH İnsani Yardım Derneği Aksaray Şubesi Başkanı Önder Özkan ise Bayırbucak Türkmenleri için başlattıkları yardım kampanyasının adeta büyük bir güç haline geldiğini aktardı.

Aksaray STK olarak 45 tır hedefi koyduklarını ancak bu sayının bugün itibariyle 52'ye ulaştığını belirten Özkan, bu yardımların toplanılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yardım tırı, yapılan duanın ardından yola çıkarıldı.