Mercedes-Benz Direktörü Lehmann'dan Yazgı'ya ziyaret

AKSARAY (AA) - Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray Kamyon Fabrikası Direktörü Prof. Dr. Frank Lehmann, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti.

Mercedes Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Davut Delen ile birlikte Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret eden Lehmann,Yazgı ile karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Prof. Dr. Frank H.Lehmann, yapılan görüşmede Yazgı'yı Aksaray'daki Mercedes- Benz Kamyon Fabrikasına ilave olarak yapılacak olan Ek binanın temel atma törenine davet etti.

Yazgı, Mercedes fabrikasının ekonomik ve istihdam açısından Aksaray'a çok büyük katkı sağladığının altını çizerek bu vesileyle yeni yapılacak ek bina yatırımının da Mercedes Fabrikasına ve Aksaray'a hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.