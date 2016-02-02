Yaralı askerden Bayırbucak Türkmenlerine yardım

AKSARAY (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Bilgiç, Bayırbucak Türkmenlerine maddi destekte bulundu.



Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu İcra Kurulu Üyesi ve İHH İnsani Yardım Derneği Aksaray Şubesi Başkanı Önder Özkan, platformun öncülüğünde toplanılan 1 tır yardım malzemesinin uğurlama töreni için Aksaray'ın Ortaköy ilçesine geldi.



Tören öncesinde Uzman Çavuş Yusuf Bilgiç'i ziyaret eden Özkan, yaralı askere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Özkan'ın, Bayırbucak Türkmenleri'ne yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdiği sırada, yaralı asker cebinden çıkardığı bir miktar parayı Bayırbucak Türkmenlerine bağışladı.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlikten kuvvetin doğduğunu, yaşayarak gördüklerini belirtti.

- "Bu milletin sırtı yere gelmez"

Devletin ve STK'ların işbirliğinde çok güzel hizmetlere imza atıldığını dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

"Yaralı askerimizi ziyaretimizde yaşadığımız olay bizi çok duygulandırdı. Biz, insani yardım kuruluşu olarak, 'Kardeşim geçmiş olsun, herhangi bir ihtiyacın var mı?' diye sorduğumuzda askerimiz bize, 'Hayır başkanım, ziyaretiniz için teşekkür ederim. İyileştiğim zaman tekrar gideceğim. Ülkem için tekrar savaşacağım' dedi. Ortaköy'e, Bayırbucak Türkmenlerine toplanan yardımları göndermek için geldiğimizi söyleyince, hemen cebinden bir miktar parayı çıkarıp bize verdi. Çok duygulandık. Bu milletin sırtı yere gelmez. Bu birlik ve beraberlik sürdüğü, ayrışma olmadığı sürece kimse sırtımızı yere getiremez."