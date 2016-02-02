Hamamözü SYDV'de üye seçimi gerçekleştirildi

AMASYA (AA) - Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine 2016 yılı için görev yapacak iki muhtar üyenin seçimi gerçekleştirildi.

Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü Eray Özen, yaptığı açıklamada, vakıf toplantı salonunda yapılan toplantıya 17 köy ve 4 mahalle muhtarının katıldığını bildirdi.

Vakıf mütevelli heyetinde görev almak için aday olan Köprübaşı Mahalle Muhtarı Kadriye Çınar ve Omarca köyü muhtarı Adnan Bayrakdar'ın bu göreve seçildiğini bildiren Özen, "2016 yılında görev yapacak muhtar üyelerimize başarılar diliyorum. 2015 yılında mütevelli heyetinde görev yapan üyelerimize de verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

