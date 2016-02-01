Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

AMASYA/SAMSUN (AA) - AK Parti Amasya ve Samsun il teşkilatlarınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunuldu.



Amasya Adalet Sarayı'na gelen AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, parti üyelerince hazırlanan suç duyurusu dilekçelerini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.



Ünek, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Başkanı, Merkez İlçe Başkanı, vatandaşlar ve teşkilat mensuplarıyla CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretlerinden dolayı suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldiklerini söyledi.

AK Parti'nin tüm il teşkilatlarının Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildiren Ünek, şunları kaydetti:

"Buraya arkadaşlarımızla Kılıçdaroğlu'nun partisinin 35. olağan kurultayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı söylediği kırıcı ve hakaret edici cümleleri kınamak için geldik. Kılıçdaroğlu'nu, cumhurun başkanına yaptığı hakaretlerden dolayı kınıyoruz. Bundan sonra da bu davanın takipçisi olacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizde daha güzel siyaset dili oluşur. Buradan vatandaşlarımıza, milyonlarca Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı vatandaşlarımıza seslenerek suç duyurusunda bulunmaları için davet ediyorum."

- Samsun

AK Parti Samsun il teşkilatınca da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunuldu.



AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, parti üyelerince hazırlanan suç duyurusu dilekçelerini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.



Göksel, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çirkin sözlerinin Türk halkını derinden yaraladığı gibi kendilerini de üzdüğünü söyledi.

Devletin, milletin kutsalları bulunduğuna dikkati çeken Göksel, "Vatan, bayrak, toprak kutsaldır. Burada yaşayan insanların oylarıyla seçtiği cumhurbaşkanı da kutsaldır. Cumhurbaşkanı, herkesin cumhurbaşkanıdır. Türk halkı olarak cumhurbaşkanımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek arkadaşlarımızla suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra Türk halkı cumhurbaşkanına sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.