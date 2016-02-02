Merzifon Belediye Başkanından pazar yeri açıklaması

AMASYA(AA) -Merzifon Belediyesi, kullanılan pazar yerinin yıkımı için gerekli izinleri alarak yeni pazar yeri konusunda ilk adımları attı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, yaptığı açıklamada, Merzifon'da pazartesi pazarı ve katık pazarı olarak kullanılan tarihi bedestenin, tarihi taşhanın altındaki alanı yıkacaklarını söyledi.

Konuyla alakalı esnafla toplantı yaptıklarını belirten Kargı, "Köylerimizden gelen ve yetiştirdikleri organik ürünlerin satışını yaptıkları alanın yıkımını gerçekleştireceğiz. Burası tarihi alan olduğu için projesi anıtlar kuruluna gönderilmişti, onaylandı. Orada bir kent meydanı oluşturacağız" dedi.

Kullanımda olan pazar yerinin de yapacakları çalışma ile hem daha kullanışlı olacağını hem de Merzifon'a yakışır hale getirileceğine işaret eden Kargı, pazarda satış yapan herkese yetecek kadar organik ürün tezgahı ve şemsiyesi yapacaklarını anlattı.

Katık pazarı diye anılan alan yıkıldıktan sonra yapımı için 2,5 aylık süreye ihtiyaçları olduğunu bildiren Kargı, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızı, pazarcımızı mağdur etmeyecek bir yere taşıyacağız. Mesaiden çıkan insanların kaliteli alışveriş yapacakları alanın projesi hazır durumda. Bu yıkım, müze müdürlüğümüzün kontrolünde olacak, çünkü bu konu devletin kurullarına gidiyor. 360 günde ürün satan insan sayısı 80 civarında iken, yaz aylarında bu sayı 135'lere çıkıyor ve her satış yapan kendi şemsiyesi ile satışını gerçekleştirecek."

