Taşova'da huzurevi yapım çalışmaları

AMASYA (AA) ? AK Parti ilçe Başkanı Tekin Sobacı, Taşova'da huzurevi yapım çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Sobacı, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara devletin sıcak eli ile huzurlu, mutlu günler geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sadi Ergin ve personelinin Taşova'ya gelerek huzurevinin yapılabileceği yerler konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Sobacı, "Toplum içinde dezavantajlı grup içerinde yer alan yaşlıların hayatlarını daha sağlıklı ve iyi devam ettirmeleri, sosyal devletin gereğidir. Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ülke genelinde oluşturduğu huzurevleri veya evde bakım şartlarıyla yaşlılarımızın daha iyi hayat geçirmesi için gerekli her türlü tedbirleri almaktadır" dedi.

Sobacı, gerekli yazışmaları tamamlayıp milletvekilleri ve belediyenin desteği ile inşaat aşamasına geçerek en kısa zamanda huzurevini hizmete açmak istediklerini kaydetti.