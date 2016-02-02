TEMA Vakfı Merzifon temsilcisinden termik santral açıklaması

AMASYA (AA) - TEMA Vakfı Merzifon temsilcisi Kadir Acar, Merzifon ve Suluova sınırlarında bulunan kömür işletmesindeki yapılması planlanan termik santral ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Acar, yapımı düşünülen santralin dünyada terk edilen kömürden elde edilen sistemle çalıştığını söyledi.

Çevresindeki en az 60 kilometrelik alanı tozlarıyla etkileyen santralin insan sağlığına ve canlılara zarar verdiğini öne süren Acar, "Amasya'da bulunan ovalarımız, ülkemizin sayılı ovaları arasında. Merzifon veya Suluova'da Türkiye'mizin önemli ambarları bulunuyor" dedi.

Termik santralin bölgeye yapılması durumunda yetişecek tüm bitkilerin etkileneceğini savunan Acar, bu nedenle termik santralin yerinin iyi belirlenmediğini iddia etti.

Daha önce olumsuz ÇED raporundan dolayı durdurulduğunun söylendiğini bildiren Acar, şöyle konuştu:

"Ama yeniden çalışma olduğu yönünde bilgiler geliyor. Konuyla alakalı şubat ayının ortalarında Amasya'da tüm sivil toplum örgütlerinin birleştiği platformla oluşturulan çevre platformu ile halkın katılımını gerçekleştireceğimiz bir konferans gerçekleştireceğiz. Özellikle bu işten Amasya daha çok etkilenecek yerler arasında. Turizm gibi bir bacasız sanayisi var, bu iş sadece Amasya ili sınırlı değil. Havza, Ladik, Merzifon, Suluova gibi yerlerimiz de bu alan içerisinde olduğu için onlar da tozdan etkilenecek. Oluşan toz katmanlarından bitkiler de etkilenecek. Zamanla artan tozlardan hava kirliliği oluşacak."