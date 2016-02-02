Ankara'ya "en iyi stant" ödülü

ANKARA (AA) - İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde 20'ncisi düzenlenen dünyanın önemli turizm acentaları ve organizasyonlarının katıldığı "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nda (EMITT), Ankara'ya "En İyi· Stant Ödülü" verildi.

Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Doğan Acar'ın ev sahipliğini yaptığı Ankara standı, turizm sektör temsilcileri tarafından ziyaret edildi ve "En İyi· Stant Ödülü" aldı.

Başkent standında, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören, Altındağ, Beypazarı, Nallıhan, Kızılcahamam, Haymana, Kalecik, Evren, Ayaş, Güdül ve Pursaklar belediyelerinin görevlilerinden oluşan tanıtım ekibi ziyaretçileri bilgilendirdi.

Açıklamaya göre, Ankara Kalesi ve tarihi Ankara Evi şeklinde canlı bir Ankara izlenimi sunulan stantta el işlemeleri ve yöresel lezzetler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerindeki tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve termal kaplıcaları ziyaretçilere tanıtıldı.

Ankara standında Beypazarı gümüş işlemeciliğinin nadide örnekleri, Nallıhan el sanatları ve iğne oyaları, ipek kozasından iplik çekimi uygulaması, Kalecik karası üzümü ve şırası, Kızılcahamam çam kolonyası ve Haymana termal kaplıca kültürü ürünleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ebru sanatçıları ve hat sanatçılarınca uygulamalı çalışmalar yapıldığı etkinlikte, Ankapark maketi ilgi topladı.

Ankara standını Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Mohamed Abuzaid Mustafa, şeref misafiri olarak ziyaret etti.

Fuara başkenti temsilen, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ankara Kalkınma Ajansı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Ticaret Odası Başkanlığı ve ilçe belediyeler ile turizm sektör temsilcileri katıldı.