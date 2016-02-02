Bartınlılar Derneği'nden Bayırbucak Türkmenleri için yardım kampanyası

ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesindeki Bartınlılar Derneği tarafından Bayırbucak Türkmenleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki iç savaşta topraklarını kaybetmemek için cephede çarpışan Bayırbucak Türkmenleri için Çayırhan Mahallesi'nde yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Yardımda bulunmak isteyenlerin Nallıhan belediyesi ek binasına ya da derneğe başvurabilecekleri kaydedilen açıklamada, yardımların evlerden veya işyerlerinden dernek görevlileri tarafından alınarak Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılacağı bildirildi.

Dernek Başkanı Mühittin Önder ise Bayırbucak Türkmenleri için ne yaparlarsa yapsınlar yetersiz kalacağını ifade ederek, "Yaptığımız yardımlarla onlara biraz olsun moral verebiliyorsak ve arkalarında olduğumuzu hissettirebiliyorsak ne mutlu bize" dedi.