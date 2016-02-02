Bayburt'ta bin 880 dekar arazi suya kavuşacak

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bayburt'ta inşa edilen Çayırözü Göleti ve Sulaması ile bölgede bin 880 dekar arazinin suya kavuşturulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çayırözü Göleti ve Sulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 175 eserin toplu açılışı kapsamında hizmete alındı.

Yapımına 13 Kasım 2013'te başlanan ve temelden yüksekliği 36 metre olan gölet, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildi. Merkeze bağlı Çayırözü köyünün yaklaşık 3 kilometre kuzeybatısında yer alan gölet 97 metreküp su depolama hacmine sahip.

- "Çiftçilerimizin yüzü gülecek"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, projeyi yakından takip ettiğini belirterek, "Tamamladığımız gölette depolanacak su ile bin 880 dekar zirai araziyi suya kavuşturacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hizmete aldığımız gölet ile mevcut ürünlerde verim ve üretim artışı sağlanacak. Proje ile yılda 1 milyon 205 bin lira gelir artışı sağlayarak çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Ayrıca 183 kişiye de istihdam kapısı açacağız."