Beypazarı'nda "İndirim Günleri" başladı

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda bu yıl ilk kez düzenlenen ve şubat ayı sonuna kadar sürecek "İndirim Günleri" ile tüketiciler, ilçedeki işyerlerinden konfeksiyondan beyaz eşyaya, mobilyadan ayakkabıya kadar pek çok ürünü indirimli olarak alma imkanına kavuştu.



Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Necdet Çalışkan, oda binasında düzenlediği basın toplantısıyla "İndirim Günleri" kampanyasını tanıttı.



İlçede ticareti canlandırmak amacıyla çeşitli esnaf kesimleriyle işbirliği yaparak 1-29 Şubat tarihlerinde "İndirim Günleri" adıyla kampanya başlattıklarını ifade eden Çalışkan, kampanyaya katılan konfeksiyon, zücaciye, optik, mobilya, beyaz eşya, ayakkabı ve gümüş mağazalarında ürünlerin, indirimli olarak satışa sunulacağını söyledi.



Çalışkan, kampanyanın hem esnaf hem de tüketiciler açısından fırsat niteliğinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ocak ayı itibarıyle işlerin biraz daha durgun olduğu döneme girilir. Sezon itibarıyla bu durgunluğu biraz daha hareketli hale getirmek ve vatandaşlarımızın daha ekonomik ürün almalarını temin etmek üzere indirim kampanyası başlattık. Bunun amacı her iki tarafa faydalı olmak. Hem esnafa bir hareket sağlayıp nakit girişini hızlandırmayı hem de vatandaşımızın daha ekonomik olarak ürün satın alabilmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz."