Beypazarı'nda indirim kampanyası başlatıldı

ANKARA (AA)- Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Necdet Çalışkan, 1-29 Şubat tarihleri arasında indirim kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada kampanyayı konfeksiyon, züccaciye, optik, mobilya, beyaz eşya, ayakkabı ve gümüş mağazalarında başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın düzenlemesi için esnafla çalışma yaptıklarını anlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Ocak ayı işlerin biraz daha durgun olduğu bir aydır. Sezon itibariyle bu durgunluğu biraz daha hareketli hale getirmek ve vatandaşlarımızın daha uygun fiyata ürün alması için kampanya başlattık. Bunun amacı, her iki tarafa da faydalı olmak. Hem esnafımıza bir hareket sağlayıp nakit girişini hızlandırmak, hem de vatandaşımızın daha ekonomik olarak ürün satın alabilmesine yardımcı olmaktır. Beypazarı Ticaret Odası olarak ilk defa böyle bir kampanya düzenledik."