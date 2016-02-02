Çankaya'nın TEOG birincileri bir araya geldi

ANKARA( AA) - Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TEOG birinci dönem sınavında tam puan alan 49 öğrenciyi bir araya getiren kutlama töreni düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan kutlama töreninde, Çankaya ilçesi genelinde TEOG sınavında bütün soruların tamamını doğru yapan 49 öğrenci, velileri ve öğretmenleri bir araya geldi.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yılmaz, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Her başarının çok çalışmaktan geçtiğini ifade eden Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın öğrencilerin tatilde ödev yapmaması talimatına uyulması gerektiğini vurguladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yılmaz, "Çankaya'da 49 öğrenci tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi oldu. Biz de öğrencilerimizi, velilerimizi davet ettik. Kendilerine teşekkür etmek istedik. Bize talimatları, bizden istekleri var mı sormak istedik. İkinci dönem TEOG sınavında biz bu sayının 100'e çıkmasını hedefliyoruz" dedi.

Öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" kitabını hediye eden Yılmaz, törenin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tam puan alan öğrencilerden Fevzi Özbek Ortaokulu öğrencisi Pınar Nur Demir de sınava düzenli çalışarak hazırlandığını belirtti.

"Sınav sadece soru çözmek değildir. Bazı arkadaşlarım benden daha çok soru çözdü ama benden daha çok çalışmadılar. Ben haftada 4 gün voleybola gittim.Çok kitap okudum" şeklinde konuşan Demir, sınava girecek öğrencilerin fazla strese girmemeleri ve sosyal olmaları önerisinde bulundu.