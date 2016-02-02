Esenyurt'taki iş kazası

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta inşaat halindeki bir binada düşen yük asansöründeki 3 işçinin hayatını kaybettiği olayın, çalışmanın durdurulduğu bloklarda meydana geldiğini bildirdi.

Olayla ilgili Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meydana gelen iş kazası ile ilgili iş yerinde iş müfettişlerince yapılan teftiş sonucu düzenlenen 15 Ocak 2015 tarihli idari tedbir raporuna istinaden alınan heyet kararıyla iş yerinin tamamında işin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Sonuncusu 27 Mayıs 2015'te olmak üzere değişik tarihlerde dört kez iş veren tarafından noksan hususların giderildiği ve işin durdurulmasının kaldırılması talebi üzerine iş müfettişlerince inceleme teftişi yapıldığının vurgulandığı açıklamada, bu teftişler sonucunda A3, A4, C2, B1, B2, B3 bloklar ve dükkanlarda durdurmanın kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.



- "Bağlantı elemanlarının koparak ayrılması sonucu zemine düşmüş"



Söz konusu yerde A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B4, B5, B6, C1, C3, C4 bloklarda işin durdurulmasının devamına karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen kaza ise durdurulmuş bloklarda meydana gelmiştir. 1 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen iş kazası sonrasında iş müfettişlerince incelemeler yapılmış, iş kazası A9 ve A10 bloklar arasında kurulu bulunan dış cephe asansöründe, asansör kabininin 20. normal kat seviyesinde motor bölümünden ayrılarak aşağıya düşmesi sonucu meydana gelmiş olduğu ve iş kazası sonucunda 3 çalışan hayatını kaybetmiştir. Kazanın meydana geldiği dış cephe asansörü incelendiğinde, asansörün motor kısmının 20. normal kat seviyesinde ray üzerinde kaldığı, kabin kısmının ise motor bölümüyle aradaki bağlantı elemanlarının koparak ayrılması sonucu zemine düşmüş olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, iş kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilendi.

İstanbul Esenyurt'ta dün inşaat halindeki bir binada düşen yük asansöründeki 3 işçi hayatını kaybetmişti.