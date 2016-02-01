Gölbaşı'nda "Hamsi Günü"

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Samsunlular Derneği tarafından düzenlenen "Hamsi Günü" düzenlindi.
Samsunlular Derneğince Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen "Hamsi Günü" etkinliğinde 200 kilogram hamsi tavada pişirilerek ekmek arası olarak ikram edildi.
Etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediyespor Başkanı Hayati Çal, Bellas Genel Müdürü Engin Çelik, Özel Kalem Müdürü İsmail Yüksel, Belediye Meclis Üyesi Behsat Aydemir, hemşehri dernekleri başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.