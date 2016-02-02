GRAFİKLİ - Teröristler yaralıların alınmasını engelliyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evin bodrum katında oldukları iddia edilen yaralıların hastaneye ulaştırılması için 8 günden bu yana yürütülen çalışmalardan PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle sonuç alınamıyor.

İlçeye bağlı Cudi Mahallesi Bostancı Sokat'ta, 24 Ocak'tan bu yana bir evin bodrum katında oldukları öne sürülen yaralıların hastaneye ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı ve güvenlik güçlerince ilk günden itibaren çalışma yürütülüyor.

Binada 30 yaralının bulunduğu iddiasıyla 24 Ocak saat 13.45'te 112 komuta kontrol merkezinden ambulans talep edilmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ambulanslar, terör örgütünün saldırıları, olay yerine açılan çukurlar, tuzaklanan patlayıcılar ve kurulan barikatlar nedeniyle belirtilen adrese ulaşamadı. Farklı yollardan söz konusu sokağa girmeye çalışan ambulanslar, PKK'lı keskin nişanların hedef gözetmeksizin ateş açması üzerine, binaya yaklaşık 600 metre mesafedeki güvenli bölgede bekletiliyor.

Binadaki bazı kişilerle telefonla iletişime geçen sağlık ekipleri, yaralıların ambulansın bulunduğu Nusaybin-İdil yol ayrımındaki güvenli bölgeye getirilmesini istediği halde olumlu bir yanıt alamadılar.

- Farklı adresler vererek güvenlik güçlerini tuzağa çekiyorlar

İlk günden bu yana 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezini arayıp yaralıların bulunduğu binaya ilişkin ihbarı yapanlar, verdikleri farklı adreslerle adeta güvenlik güçlerini tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Bu arada, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve bazı kişilerin daha önce 3 kez farklı adres bildirdiği ortaya çıkmıştı.

Yaralıların bulunduğu öne sürülen eve ilişkin 3 kez farklı adres veren Sarıyıldız ve diğer kişiler, yaralıların önce Cudi Mahallesi Caferi Sadık Sokak'taki bir evde, daha sonra da Bostancı Sokak'taki bir evde olduğunu bildirdi.

Tüm riske rağmen yaralıların olduğu iddia edilen binalara giren ancak yaralı bulamayan güvenlik güçleri, 29 Ocak'ta ise Ömer Hayyam Sokak'ta bir evde bulunduğu öne sürülen yaralılar için belirtilen adrese gitti. Ancak hem bu binada hem de yakınlardaki binalarda yapılan aramada yaralılara rastlamadı.

- 6 şehit, 28 yaralı

Yaralılara ulaşılması için güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda, teröristlerin açtığı ateş sonucu bugüne kadar 6 güvenlik görevlisi şehit oldu, 28 güvenlik personeli yaralandı.

Ambulansların 24 Ocak'tan bu yana bölgede bekleyişi sürüyor.