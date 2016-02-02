Yerel Haberler

GRAFİKLİ - Teröristler yaralıların alınmasını engelliyor

GRAFİKLİ - Teröristler yaralıların alınmasını engelliyor
GRAFİKLİ - Teröristler yaralıların alınmasını engelliyor
A+ A-
- Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evin bodrum katında oldukları iddia edilen yaralıların hastaneye ulaştırılması için 8 günden bu yana yürütülen çalışmalar, PKK'lı teröristlerin evin bulunduğu sokaktaki saldırıları nedeniyle sonuçsuz kalıyor - Bostancı Sokak'taki binalara yerleştirilen keskin nişancılar, hedef gözetmeksizin açtıkları ateşle, yaralıların bulunduğu öne sürülen eve yaklaşık 600 metre uzaklıktaki güvenli bölgede bekletilen ambulansların sokağa girmesine izin vermiyor - Yaralılara ulaşılması için güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda, teröristlerin açtığı ateş sonucu bugüne kadar 6 güvenlik görevlisi şehit oldu, 28 güvenlik personeli yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evin bodrum katında oldukları iddia edilen yaralıların hastaneye ulaştırılması için 8 günden bu yana yürütülen çalışmalardan PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle sonuç alınamıyor.

İlçeye bağlı Cudi Mahallesi Bostancı Sokat'ta, 24 Ocak'tan bu yana bir evin bodrum katında oldukları öne sürülen yaralıların hastaneye ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı ve güvenlik güçlerince ilk günden itibaren çalışma yürütülüyor.

Binada 30 yaralının bulunduğu iddiasıyla 24 Ocak saat 13.45'te 112 komuta kontrol merkezinden ambulans talep edilmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ambulanslar, terör örgütünün saldırıları, olay yerine açılan çukurlar, tuzaklanan patlayıcılar ve kurulan barikatlar nedeniyle belirtilen adrese ulaşamadı. Farklı yollardan söz konusu sokağa girmeye çalışan ambulanslar, PKK'lı keskin nişanların hedef gözetmeksizin ateş açması üzerine, binaya yaklaşık 600 metre mesafedeki güvenli bölgede bekletiliyor.

Binadaki bazı kişilerle telefonla iletişime geçen sağlık ekipleri, yaralıların ambulansın bulunduğu Nusaybin-İdil yol ayrımındaki güvenli bölgeye getirilmesini istediği halde olumlu bir yanıt alamadılar.

- Farklı adresler vererek güvenlik güçlerini tuzağa çekiyorlar

İlk günden bu yana 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezini arayıp yaralıların bulunduğu binaya ilişkin ihbarı yapanlar, verdikleri farklı adreslerle adeta güvenlik güçlerini tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Bu arada, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve bazı kişilerin daha önce 3 kez farklı adres bildirdiği ortaya çıkmıştı.

Yaralıların bulunduğu öne sürülen eve ilişkin 3 kez farklı adres veren Sarıyıldız ve diğer kişiler, yaralıların önce Cudi Mahallesi Caferi Sadık Sokak'taki bir evde, daha sonra da Bostancı Sokak'taki bir evde olduğunu bildirdi.

Tüm riske rağmen yaralıların olduğu iddia edilen binalara giren ancak yaralı bulamayan güvenlik güçleri, 29 Ocak'ta ise Ömer Hayyam Sokak'ta bir evde bulunduğu öne sürülen yaralılar için belirtilen adrese gitti. Ancak hem bu binada hem de yakınlardaki binalarda yapılan aramada yaralılara rastlamadı.

- 6 şehit, 28 yaralı

Yaralılara ulaşılması için güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda, teröristlerin açtığı ateş sonucu bugüne kadar 6 güvenlik görevlisi şehit oldu, 28 güvenlik personeli yaralandı.

Ambulansların 24 Ocak'tan bu yana bölgede bekleyişi sürüyor.


    Yerel
    Haberler     Adana
    Haberleri     Adıyaman
    Haberleri     Afyon
    Haberleri     Ağrı
    Haberleri     Amasya
    Haberleri     Ankara
    Haberleri     Antalya
    Haberleri     Artvin
    Haberleri     Aydin
    Haberleri     Balıkesir
    Haberleri     Bilecik
    Haberleri     Bingöl
    Haberleri     Bitlis
    Haberleri     Bolu
    Haberleri     Burdur
    Haberleri     Bursa
    Haberleri     Çanakkale
    Haberleri     Çankırı
    Haberleri     Çorum
    Haberleri     Denizli
    Haberleri     Diyarbakır
    Haberleri     Edirne
    Haberleri     Elazığ
    Haberleri     Erzincan
    Haberleri     Erzurum
    Haberleri     Eskisehir
    Haberleri     Gaziantep
    Haberleri     Giresun
    Haberleri     Gümüşhane
    Haberleri     Hakkari
    Haberleri     Hatay
    Haberleri     Isparta
    Haberleri     Mersin
    Haberleri     İstanbul
    Haberleri     İzmir
    Haberleri     Kars
    Haberleri     Kastamonu
    Haberleri     Kayseri
    Haberleri     Kırklareli
    Haberleri     Kırşehir
    Haberleri     Kocaeli
    Haberleri     Konya
    Haberleri     Kütahya
    Haberleri     Malatya
    Haberleri     Manisa
    Haberleri     Kahramanmaraş
    Haberleri     Mardin
    Haberleri     Muğla
    Haberleri     Muş
    Haberleri     Nevşehir
    Haberleri     Niğde
    Haberleri     Ordu
    Haberleri     Rize
    Haberleri     Sakarya
    Haberleri     Samsun
    Haberleri     Siirt
    Haberleri     Sinop
    Haberleri     Sivas
    Haberleri     Tekirdağ
    Haberleri     Tokat
    Haberleri     Trabzon
    Haberleri     Tunceli
    Haberleri     Şanlıurfa
    Haberleri     Uşak
    Haberleri     Van
    Haberleri     Yozgat
    Haberleri     Zonguldak
    Haberleri     Aksaray
    Haberleri     Bayburt
    Haberleri     Karaman
    Haberleri     Kırıkkale
    Haberleri     Batman
    Haberleri     Şırnak
    Haberleri     Bartin
    Haberleri     Ardahan
    Haberleri     Iğdır
    Haberleri     Yalova
    Haberleri     Karabük
    Haberleri     Kilis
    Haberleri     Osmaniye
    Haberleri     Düzce
    Haberleri
    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?