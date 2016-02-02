Kent Konseyinden engellilere tekerlekli sandalye ve işitme cihazı

ANKARA(AA) - Beypazarı ilçesinde bulunan Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu tarafından engellilere, tekerlekli sandalye ve işitme cihazı yardımında bulunuldu.

Komisyon Başkanı Hamide Özalp gazetecilere yaptığı açıklamada 12 engelliye, bazıları özel donanımlı tekerlekli ve akülü sandalye ile bir üniversite öğrencisine işitme cihazı temin ettiklerini söyledi.

Engellilerin ve kadınların "gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı" olmaya devam ettiklerini belirten Özalp, "Şimdi de bir üniversite öğrencisinin işiten kulağı olduk. Üniversitede okuyan bir kız çocuğunun işitme problemi olduğu ve raporlarla bunun belirlenmesinin akabinde bu kızımıza bir işitme cihazı alarak hediye ettik" dedi.

Her iki kulağında işitme kaybı tespit edilen Muğla Üniversitesi öğrencisi İlknur Kayaca'ya işitme cihazı hediye ettiklerini anlatan Özalp, "Bu kapsamda hayırseverlerin bize yaptığı destek ve bağışlarla aldığımız akülü ve tekerlekli sandalye ve diğer ürünlerin doğru adreslere, ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.