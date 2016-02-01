Küçükbaş hayvancılığın benimsenmesi için "fotoğraf yarışması"

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından küçükbaş hayvancılığın benimsenmesi amacıyla düzenlenen "1. Birliklerarası Ödüllü Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi.
TÜDKİYEB tarafından ilk kez düzenlenen fotoğraf yarışmasında Türkiye'nin değişik bölgelerinde Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinden yöneticiler, personel ve yetiştiricilerin çektiği 189 fotoğraf değerlendirildi.
Jüri, 13 Ocak 2016 tarihindeki ön elemelerden sonra 53 eseri sergilemeye değer buldu. Finale kalan 5 eser içerisinden ilk üçe giren fotoğraflar belirlendi.
Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden Bülent Birdir'in fotoğrafı birinci, Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden Ahmet Cankar'ın fotoğrafı ikinci, Karaman İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden Emre Türk'ün fotoğrafı ise üçüncü oldu.
Antalya'da düzenlenen ödül töreninde birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye tablet bilgisayar verildi. Dereceye girenlere ödülleri TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Necati Tulgar, TÜDKİYEB Genel Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan ve TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcısı Nihat Çelik tarafından verildi.
Tören sonunda açıklamalarda bulunan TÜDKİYEB Genel Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan, amaçlarının 80 ilde faaliyet gösteren Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinin tanınırlığını artırmak, sürdürülebilir küçükbaş hayvancılığın benimsenmesini sağlamak ve insan hayatı üzerindeki önemini görsel olarak vurgulamak olduğunu ifade etti.