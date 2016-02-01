Kulu Belediyespor'a İlçe Emniyet Müdürlüğünden plaket

KONYA (AA) - Kulu İlçe Emniyet Müdürü Erdinç Gürkan, başarılarından dolayı Kulu Belediyesporlu futbolcuları plaketle ödüllendirdi.



Gürkan, emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, futbolcuları ve teknik heyeti başarılarından dolayı tebrik etti.

Sporun olduğu yerde kavgaların son bulacağını belirten Gürkan, "Kuluspor'u bu anlamda Kulu'nun önünü açan bir ışık gibi görüyorum. İnşallah Kuluspor'u profesyonel ligde oynarken görürüz. Profesyonel lige çıkmak için de daha fazla amatör spor takımları olması gerekir ki rekabet artsın. Bu bağlamda sporcularımızı başarılarından dolayı teşvik etmek adına bu plaketi Başkan Gündüz Erdoğan'a veriyorum" dedi.

Erdoğan ise emniyet müdürlüğü personeline Kuluspor'a verdikleri önem ve destekten dolayı teşekkür ederek Gürkan'a forma hediye etti.





