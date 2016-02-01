ANKARA (AA) - Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile Ankara Gölbaşı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası'nda NTV Ankara Bürosu şampiyon oldu.
Medikalpark Ankara Hastanesi'nin sağlık sponsoru olduğu turnuvada 16 takım parkede galip gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.
NTV ve Show TV Ankara bürolarının finale kaldığı turnuvada, NTV çalışanlarından oluşan takım şampiyon oldu.
Turnuvada, Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu takımı da üçüncülüğü elde etti.
Derece giren takımlara kupa ve madalyaları, final maçının ardından törenle verildi.