Muhtarlardan Kayabaşı'na ziyaret

ANKARA(AA) - Beypazarı ilçesindeki mahalle muhtarları Belediye Sosyal İşler Müdürü İsmail Kayabaşı'nı ziyaret etti.

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Demir başkanlığında Kayabaşı'nı ziyaret eden muhtarlar, mahallelerindeki yaşlı ve yardıma muhtaç kişileri belirlediklerini anlatarak, bazı yaşlılara yapılan yardımların artırılmasını istedi.

Kayabaşı ise Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü olarak ilçe genelinde 2 bin 200 kişiye kömür yardımında bulunduklarını ve bin 700 aileye de gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Belediyenin aşevinden günde 250 kişiye sıcak yemek vermeye çalıştıklarını anlatan Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Hiç durmadan ekibimizle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı sizlerde mahallelerinizde şahit oluyorsunuz. Öncelikli olarak yardım sağladığımız insanlar var. Bunun dışında aşevine yemek almaya gelemeyen yaşlılarımızın yemeklerini sefertasları ile evlerine servis ediyoruz. Bu isimler hepsi sizlerden gelen isimler. Olabildiğince sizlerin önerilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Ardından bu yaşlılarımızın evlerini de temizleyerek, daha temiz bir ortamda yaşamalarını istiyoruz."