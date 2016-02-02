Şehitlerimizi uğurluyoruz

ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sercan Bulak, memleketi Şereflikoçhisar'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Bulak'ın naaşı, Diyarbakır Asker Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, tekbirler ve dualar eşliğinde Şerefiye Camii'ne götürüldü.
Şerefiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Bulak'ın cenazesi, Şereflikoçhisar Şehitliği'ne defnedildi. Cenazede Bulak'ın ailesi ve eşi Meryem Bulak güçlükle ayakta durdu.
Şehidin cenaze törenine AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, çok sayıda askeri yetkili ve vatandaş katıldı.