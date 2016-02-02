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STK'lardan teröre karşı ortak basın açıklaması

STK'lardan teröre karşı ortak basın açıklaması
STK'lardan teröre karşı ortak basın açıklaması
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- Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tezcan: - "Bölgeye huzur ve sükunun egemen olması, halkımızın refah içinde yaşaması için öncelikle hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması, mayınların sökülmesi, silahlı unsurların şehir ve kasabaları derhal terk etmesi elzemdir ve hepimizin öncelikli talebidir"

ANKARA (AA) - Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, bölgeye huzur ve sükunun egemen olması, halkın refah içinde yaşaması için öncelikle çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, mayınların sökülmesi, silahlı unsurların şehir ve kasabaları derhal terk etmesinin elzem ve herkesin öncelikli talebi olduğunu belirtti.

Tezcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve TOBB adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.

ASKON, TESK, TÜMSİAD, TZOB ve TOBB temsilcileri olarak Doğu ve Güneydoğu bölgeleri illerinin meslek odaları, sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri olarak dün Çankaya Köşkü'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle 5 saati aşkın süreyle bir araya geldiklerini anlatan Tezcan, özellikle son günlerde bölgede meydana gelen terör olaylarını etraflıca konuştuklarını ve tartıştıklarını söyledi.

Tezcan, terör olaylardan dolayı gündelik yaşam, ticaret ve iaşeyi olumsuz etkileyen gelişmeleri, oluşan mağduriyetleri, yaşanan hak ihlallerini istişare ettiklerini ve bütün sorunlarını büyük bir açıklıkla ortaya koyduklarını kaydetti. Başbakan Davutoğlu'nun söz isteyenleri tek tek dinleyerek sorunlara olan duyarlılığını gösterdiğini dile getiren Tezcan, "Yollar önerdi, çözüm önerilerini geliştirdi, müjdeler verdi. Biz de dilimiz döndüğünce kaygılarımızı dile getirdik, çözüm yollarını önerdik. Geniş bir kesimi temsil eden bizler, bu toplantıda Sayın Başbakanımızın samimiyetini, olaylar karşısındaki duyarlılığını ve meselenin suhulet yoluyla çözümündeki kararlılığını gördük" diye konuştu.

Tezcan, bölgede huzur ve sükunun egemen olması, halkın refah içinde yaşaması için öncelikle çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, mayınların sökülmesi, silahlı unsurların şehir ve kasabaları derhal terk etmesinin elzem ve herkesin öncelikli talebi olduğunu ifade etti. Bölgede bozulan kamu düzeni yeniden tesis edildiğinde, konuşulamayacak hiçbir sorun olmadığının görüldüğünü anlatan Tezcan, halkı bu konuya duyarlı olmaya ve seslerine ortak olmaya davet etti.

Basın toplantısına ASKON adına Genel Başkan Yardımcısı Taylan Özdal ve Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, TESK adına Genel Başkan Bendevi Palandöken ve Siirt Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Rıfat Ayyıldız, TOBB adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete ve Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, TÜMSİAD adına Başkan Yaşar Doğan ve Batman Şube Başkanı Nezir Yeşilyurt, TZOB adına ise Başkan Şemsi Bayraktar ve Mardin Ziraat Odası Başkanı Malik Özkan katıldı.


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