Sur'daki terör operasyonu

ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sercan Bulak'ın (27) evinde hüzün yaşanıyor.
Şehit Bulak, Kayseri'de görev yaparken, Sur ilçesindeki terör örgütüne yönelik operasyonlarda görevlendirildi.
Evli ve 2 aylık kızı olan Sercan Bulak'ın acı haberini alan ailesi ve yakınları ağabeyinin Batıkent'teki evinde toplandı.
Şehit Uzman Çavuş Bulak, yarın Diyarbakır'da düzenlenecek resmi törenin ardından baba ocağı Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Sadıklı Mahallesi'nde toprağa verilecek.