Tarım alanlarına zarar veren domuzlara karşı nöbet başlattılar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir grup mahalleli, tarım alanlarına zarar veren yaban domuzlarına önlem için nöbet uygulaması başlattı.

Kışlacık, Çatköy, Yeşil Kent, Yıldırım Elören ve Yaylak mahallelerinde tarım alanlarına yaban domuzlarının son zamanlarda sıkça girmesi üzerine vatandaşlar av tüfekleriyle nöbet tutmaya başladı.

Yıldırım Elören Mahallesi sakinlerinden Ekrem Çakır, sayıları sürekli artan yaban domuzlarının ekili alanlara büyük zarar verdiğini belirtti.

Çareyi birkaç mahalleyle birlikte domuzlarla mücadele etmekte bulduklarını dile getiren Çakır, "Beş köy birleşerek imece usulü yaban domuzuyla mücadele etmeye başladık. Şimdi mücadele etmesek yazın çok zorlanıyoruz. Yazın vatandaşımız, mahsul almada çok büyük sıkıntı çekiyor. 70-80 kişi dönüşümlü nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

Zübeyir Güler de yaban domuzlarının bahçelerine çok zarar verdiğini ve bu nedenle mahalleliler olarak av tüfekleriyle nöbet tuttuklarını anlattı.

Çubuk İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengiz Akbayrak ise, "Mahallelerde yaptığımız incelemede domuzların ekili alanlara büyük zarar verdiğini tespit ettik" dedi.