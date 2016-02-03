Voleybol: DenizBank CEV Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - Voleybolda, DenizBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkekler ve kadınlarda 12'li play-off maçlarının programı açıklandı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, erkeklerde Türk takımlarından Halkbank ile Ziraat Bankası ilk maçlarını 17 Şubat'ta oynayacak. Rövanş karşılaşmasını Ziraat Bankası 2 Mart, Halk Bankası ise 3 Mart'ta yapacak.
Kadınlarda ise Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank eşleşmesinin ilk maçı 10 Şubat'ta, rövanşı ise 24 Şubat'ta oynanacak. Fenerbahçe Grundig de ilk maçına 9 Şubat, rövanşa 23 Şubat'ta çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nde erkekler ve kadınlarda 12'li play-off maç programı şöyle:
- Erkekler
16 Şubat Salı:
19.00 Arkas Spor-Cucine Lube Citivanova (İtalya)
21.00 Lotos Trefl Gdansk (Polonya)-Zenit Kazan (Rusya)
17 Şubat Çarşamba:
17.30 Halkbank-DHL Modena (İtalya)
19.00 PGE Sckra Belchatow (Polonya)-Ziraat Bankası
21.30 Tours VB (Fransa)-Belogorie Belgorod (Rusya)
20.30 Volley Asse-Lennik (Belçika)-Trentino Diatec (İtalya)
- Kadınlar
9 Şubat Salı:
21.30 Chemik Police (Polonya)-Fenerbahçe Grundig
10 Şubat Çarşamba:
16.00 Lokomotiv Bakü (Azerbaycan)-Volero Zürih (İsviçre)
19.00 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank
20.00 Dresdner SC (Almanya)-Dinamo Moskova (Rusya)
21.30 PGE Atom Trefl Sopot (Polonya)-Nordmeccanica Piacenza (İtalya)
11 Şubat Perşembe:
19.30 Uralochka-NTMK Ekaterinburg (Rusya)-Dinamo Kazan (Rusya)