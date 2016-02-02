20. EMITT Fuarı sona erdi

ANTALYA (AA) - Bu yıl ilk defa 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Kumluca Belediyesi ilçenin tarihi, kültürel ve turistik mirasının tanıtma imkanı buldu.

28-31 Ocak tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 70 ülkeden yaklaşık 4 binin üzerinde katılımcının yer aldığı 20 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) sona erdi.

Bu yıl fuara ilk kez katılan ve ilçenin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını tanıtma imkanı bulan Kumluca Belediyesi, fuardan memnun kalarak ayrıldı. Fuarın ilk iki gününde Kumluca standında ziyaretçileri ağırlayan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, katılımcı ülke ve ziyaretçi sayısı dolayısıyla fuarı çok olumlu bulduğunu söyledi.

Kumluca Belediyesi'nin bu yıl fuara ilk defa katıldığını ifade eden Çetinkaya, dünyanın en büyük beşinci fuarı olarak gösterilen fuardan, ilçenin tanıtımı adına son derece memnun kalarak ayrıldıklarını belirtti.

Kumluca Belediyesi fuar standında antik Likya kentlerinin figürünün yansıtıldığını kaydeden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"İlçemiz antik Likya medeniyetlerinin yaşadığı tarihi Likya yolu üzerinde yer alıyor. Dünyaca ünlü Olimpos Antik Kenti ve dünyanın bilinen en hayırseveri Opramoas'ın yaşadığı Rhodiapolis Antik Kenti ilçemiz sınırları içinde. Ayrıca 12 tane daha antik ketimiz bulunuyor. Tüm bunların yanında temizliği ve doğallığıyla ün yapmış tatil beldemiz Adrasan yine ilçemiz sınırları içinde. Bölgemiz sadece tarihi değil, bir çok dalış, yürüyüş, kaya tırmanışı, çeşitli doğa sporları gibi alternatif turizme imkanlarına da sahip. Biz de fuar süresince ilçemizin bu güzelliklerini ve ziyaretçilere tanıtma imkanı bulduk."

Çetinkaya tarihi, kültürel ve doğal bir çok turizm alanına sahip Kumluca'nın turizmden hak ettiği payı alması için çalıştıklarını bildirdi.



