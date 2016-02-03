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"Ağırlığınıza göre et tüketin"

"Ağırlığınıza göre et tüketin"
"Ağırlığınıza göre et tüketin"
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- Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erbaş: - "Günlük protein ihtiyacının kırmızı etten sağlanması gereken kısmının eksiksiz bir şekilde alınabilmesi için bir kişinin kilogram ağırlığı başına 1 gram kırmızı et tüketmesi gerekir" - "Bir kişinin bir hafta uyuyarak bütün bir ay uyanık kalmak istemesi ne kadar yanlış bir davranış ise kırmızı et yerine sadece bitkisel kaynaklara yönelmesi ya da kırmızı eti ayda bir gün yoğun tüketmesi de o kadar yanlış bir beslenme olur"

ANTALYA (AA) - BEKİR BEKTAŞ - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erbaş, günlük protein ihtiyacının kırmızı etten sağlanması gereken kısmının eksiksiz bir şekilde alınabilmesi için bir kişinin sağlıklı ağırlığının kilogramı başına 1 gram kırmızı et tüketmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beslenmenin sadece bedensel sağlık için değil, zihinsel sağlık açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle B12 ve demir yönünden zengin bir gıda olan kırmızı etin tüketilmesinin hayati önem taşıdığını dile getiren Erbaş, vücudun ihtiyaçlarının karşılanmamasının bazı bedensel ve davranışsal sorunlara neden olabildiğini, bunların karşılanmasının ise mutluluk hissi verdiğini bildirdi.

Ertaş, bir insanın sağlıklı kilosu başına "1 gram" kırmızı et tüketmesinin vücudun hayvansal kaynaklı protein ihtiyacını önemli ölçüde karşıladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnsan vücudu protein ihtiyacının yarısını hayvansal, yarısını bitkisel kaynaklı olarak almalı. Hayvansal proteinin de yarısının, sağlıklı bir beslenme için kırmızı et tüketimiyle sağlanması oldukça önemlidir. Kırmızı etin yüzde 75 kadarı su, yüzde 25 kadarı ise kuru maddedir. Kuru maddenin ise önemli bir kısmı proteindir. Günlük protein ihtiyacının kırmızı etten sağlanması gereken kısmının eksiksiz bir şekilde alınabilmesi için bir kişinin sağlıklı ağırlığının kilogramı başına 1 gram kırmızı et tüketmesi gerekir."

Yapılan başka araştırmaların da kişi başına haftada yarım kilogram kadar kırmızı et tüketiminin önemli olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Erbaş, "Dengeli beslenmek adına, haftada bir gün yarım kilo et tüketmek yerine bunu günlere yayarak tüketmek önemli. Sağlıklı insanların ortalama 70 kilogram civarında olacağını düşünürsek, haftada 500 gram kırmızı et, günlük yaklaşık olarak 70 gram tüketime denk geliyor. Kısaca, hesabı ne şekilde yaparsak yapalım, ağırlık başına tüketilen 1 gram et dengeli ve sağlıklı beslenmek için önemli" diye konuştu.

- "Ayda bir gün değil, her gün kırmızı et"
Kırmızı ette yer alan bazı aminoasitlerin, B12 vitaminin ve demirin bitkisel kaynaklardan karşılanmasının çok zor olduğunu ifade eden Erbaş, insan vücudunun dengeli bir beslenme için hayvansal kaynaklara önemli miktarda ihtiyacı olduğunu söyledi.

Erbaş, doğru beslenmenin sadece bir kaynağa yoğunlaşarak değil, farklı kaynaklardan beslenerek mümkün olabileceğini dile getirerek, "Vücut nasıl her gün düzenli olarak uykuya ihtiyaç duyuyorsa proteine de ihtiyaç duyar. Bir kişinin bir hafta uyuyarak bütün bir ay uyanık kalmak istemesi ne kadar yanlış bir davranış olursa, kırmızı et yerine sadece bitkisel kaynaklara yönelmesi ya da kırmızı eti ayda bir gün yoğun tüketmesi de o kadar yanlış bir beslenme şekli olur" ifadelerini kullandı.

Günlük kırmızı et tüketiminin de doğru şekilde anlaşılması gerektiğini belirten Erbaş, sağlıklı kilo başına 1 gram et tüketiminin gereklilik olduğunun altını çizdi.

Erbaş, etin doğru şekilde pişirilmesinin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Gıdaların içerdikleri aminoasit ve vitaminlerin korunarak, yemeye hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için de tavsiye etmediğimiz dost olmayan pişirme yöntemleri olan mangal ve kızartma yerine haşlama yöntemi tercih edilmeli. Özellikle kemikli et tüketimi ve kemik suyunun da değerlendirilmesi önemli" dedi.

- "Mangal etinden önce salata tüketin"

Kırmızı et tüketimi denildiğinde, özellikle Türkiye'de kültür haline gelen mangalın akla geldiğine dikkati çeken Erbaş, dost olmayan bu pişirme yöntemine sıklıkla başvurulmamasını tavsiye ettiklerini belirtti.

Erbaş, zaman zaman mangal yapıldığında da bilinçli davranmanın hem sindirim sistemi sağlığı hem de mangalda pişirilen gıdaların içerebileceği kanserojen etkilerin azaltılmasında önemli rol oynayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Mangalda pişirme yönteminde öncelikli olarak kömürün tamamen kor haline geldiğinden, gıdanın da bu kordan en az 10 santimetre yukarıda olduğundan emin olmak gerekiyor. Ayrıca pişirme işlemi tamamlandıktan sonra yiyecekler bir süre dinlendirilmeli ve mutlaka onları yemeden önce salata gibi yiyeceklerle midede yastık vazifesi görecek gıdalar tüketilmeli. Bu sayede mangalla pişirme yönetimi nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklar önemli ölçüde azaltılabilir."


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