AK Parti'den vefa

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya teşkilatında kuruluşundan bugüne görev yapmış teşkilat mensupları, il başkanlığının düzenlediği yemekte buluştu.AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer'in davetiyle gerçekleşen toplantıya, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, il ve ilçe başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanları bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Rıza Sümer, AK Parti'nin elde ettiği başarının altında bu birlik ve beraberliğin olduğunu söyledi. Partinin kuruluşunda bugüne görev yapan partililere teşekkür eden Sümer, "Partimizin kuruluşundan itibaren görev yapmış değerli büyüklerimizin bizlere bıraktığı emanete layık olmaya çalışıyoruz. Partimizin kuruluşunda görev yaparak bu davanın temellerini atan ve partimizin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan büyüklerimizin yaşadıkları zorlukları, yoklukları çok iyi biliyoruz. O ilk günkü ruhu ve ilk günkü aşkı yaşatabilmek ve bize bırakılan emaneti daha iyi yerlere getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.1 Kasım seçimlerinde elde edilen başarının altında bu ilk günkü aşkın yattığını belirten Sümer, "Sadece 1 Kasım'da değil, her seçim döneminde bizlere güç ve destek verdiniz. Her zaman olduğu gibi bu davanın başarılı olması için yanımızda oldunuz. 1 Kasım'da sizlerin verdiği bu destekle. Antalya'da büyük bir zafer elde ettik. 2002 yılında girdiğimiz ilk seçimde yüzde 21 olan oyumuzu 1 Kasım'da yüzde 100 artırarak yüzde 42'ye çıkardık. Bizler bu birlik ve beraberliği koruduğumuz sürece, inanıyorum ki oyumuzu daha da artıracağız" diye konuştu.İl Başkanı Rıza Sümer'in ardından AK Parti Antalya Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü konuştu. Tütüncü, "Böylesi toplantılarla parti büyüklerimizle bir araya gelmek onların birikim ve tecrübelerinden istifade etmek bizim için oldukça önemli. Kuruluşumuzdan bu güne görev almış bütün büyüklerimize ne kadar teşekkür etsek az. Ortada bir seçim yokken, özel bir gün değilken, partiye emek vermiş kişileri hatırlayarak bir araya getirdiği için İl Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise AK Parti'nin çok büyük bir aile olduğunu belirterek, bunun en güzel örneğinin düzenlenen bu toplantı olduğunu söyledi. Türel, "İşte bu birlik ve beraberlik, AK Parti'nin 2002 yılından 2015 yılına oylarını yüzde yüz artırmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Biz birlikte güçlüyüz. Bir ve beraber olmalıyız. Biz bir olduğumuz sürece Antalya'da bileğimizi kimse bükemez. Belediye başkanı olarak bizler veya milletvekillerimiz, Antalya'yı altınla kaplasak, birlik ve beraberliği sağlayamadığımız sürece netice almamız mümkün değildir" dedi.AK Parti'nin temelini çok iyi bildiğini ifade eden Türel, bu temele sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu, temel sağlam olursa daha iyi yatırım yapılabileceğini vurguladı.