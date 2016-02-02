Akdeniz Üniversitesinden "PDY ile mücadele" açıklaması

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile mücadelede mevcut yasaların izin verdiği tüm yetkilerin kullanılacağı bildirildi."Akdeniz Üniversitesi Üst Yönetimi" imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında üniversite bünyesinde yürütülen "paralel yapı ile mücadele" konusunda haberlere yer verildiği kaydedildi.Açıklamada, ülke genelinde sürdürülen paralel yapı ile mücadelenin, devletin büyük hassasiyetle üzerinde durduğu önemli bir konu olduğu ve üniversite yönetiminin de öncelikli konuları arasında yer aldığı vurgulandı.Üniversitede hukuk çerçevesinde kalınarak ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımların atıldığının ve atılmaya devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:"Paralel yapıyla ilişkili olduğu iddia edilen tüm kişi ve olaylarla ilgili olarak, yasal dayanakları ile üst yönetimin bilgilendirilmesi durumunda, mevcut yasal yapının izin verdiği tüm yetkilerin kullanılmasından kesinlikle imtina edilmemektedir ve edilmeyecektir. Öte yandan, üniversitemizdeki huzur ortamının da asılsız söylemlerle bozulmasına asla izin verilmeyecek, mevcut hukuk kurallarına bağlı kalınarak akademik ve idari hayatın sorunsuz şekilde sürdürülmesine azami özen gösterilecektir."