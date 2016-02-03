Antalya Emniyet Müdürü Tonbul:

ANTALYA (AA) - Antalya Seyyar, Sabit Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Metin Bucak, Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul'u ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Cemil Tonbul'a pazarcılar ve çalışma koşullarıyla ilgili bilgi veren Metin Bucak, Antalya'da haftada 86 pazar kurulduğunu bildirdi. Bu pazarlarda yaklaşık 3 bin 500 esnafın hizmet verdiğini belirten Bucak, 2017 yılında tüm sokak pazarlarının kaldırılacağını anlattı.

Belediyelerin sorumluluk alanlarında sabit pazarlar kurmak için çalışmalarını hızlandırdıklarına değinen Bucak, "Biz de yeni düzene esnafımızı hazırlıyoruz. Pazarlardaki en büyük sıkıntıların başında hırsızlık ve benzeri olaylar geliyor. Gelen müşterilerimizin, halkımızın güvenliğini sağlamak için yaptığımız sabit pazarları güvenlik kameralarıyla donatıyoruz" dedi.

Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da ziyareti için Bucak'a teşekkür etti. Esnaf ve halkın güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Tonbul, "Teşkilat olarak pazarcı esnafıyla işbirliğimiz her ortamda devam edecek" diye konuştu.

Ziyarette Bucak, Tonbul'a çerçeve içinde antika tabanca ve tüfek maketleri hediye etti.