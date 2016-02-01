Antalya'da "polis-şüpheli" kovalamacası

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis ekiplerince kovalanan, yakalanacağını anlayınca otomobilinden inerek başına silah dayayan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplerin dalgınlığından faydalanarak başka araçla kaçtı.

Kepez ilçesinde bir kişinin kız arkadaşını darbettiği ihbarını alan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu otomobili takibe başladı.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında Konyaaltı ilçesi Hurma ve Liman mahallerinde yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca yaşandı.

Sarısu Mahalesi 141 Sokak girişinde polis tarafından durdurulan otomobilinden inen Sinan A, silahını başına dayayarak kız arkadaşının olay yerine gelmesini istedi.

Çelik yeleklerini giyen polis ekiplerince ikna edilmeye çalışılan şüpheli, "Polisle işim yok. Ben terörist değilim. Benim işim başkalarıyla" diye seslendi. Bir süre sonra Sinan A'nın kız arkadaşı, olay yerine getirildi.

Bu sırada, telefonla konuşarak yürümeye başlayan ve polis ekiplerince uzaktan takip edilen şüpheli, yanına gelen otomobile binerek kaçtı.

Polis ekipleri, otomobili yaklaşık bir saat sonra Liman Mahallesi 13. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Dolandırıcılık suçundan arandığı belirtilen Sinan A. ile kaçmasına yardımcı olan kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.